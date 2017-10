Indrek Treufeldtis tekitab segadust, et ERRi uudistetoimetus on Erik Roose vahetus alluvuses

ERR-i ajakirjanik Indrek Treufeldt kirjutas täna sotsiaalmeedias, et tema ei saanud eilses "Aktuaalse kaameras" ringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose intervjuus selgust olulisele küsimusele, mis puudutab toimetuste juhatusele allumist. Täpsemalt tekitab temas segadust juhatuse tööjaotuses muudatusena loodud punkt.

"Millised on juhatuse esimehe ja uudistetegijate suhted. Uues struktuuris on hoomatav, et viimased kuuluvad juhatuse esimehe alla. Millised on siis siin käsuliinid või alluvussuhted? Kuidas need paika loksutada?" kirjutas Treufeldt.

Nimelt on ERRi nõukogu poolt kinnitatud juunist alustanud uue juhatuse tööjaotuses punkt, mis ütleb, et juhatuse esimehele alluvad vahetult muude asjade seas ka uudistetoimetus, sporditoimetus ja portaal. Treufeldti sõnul ei ole varem sellist tööjaotust ühegi juhatuse koosseisu ajal olnud, mistõttu jääb arusaamatuks, mis huvides on vastutusvaldkondades tehtud säärane muudatus.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe tööjaotus 4. Juhatuse esimehele alluvad vahetult uudistetoimetus, sporditoimetus, portaal err.ee, turundusosakond, müügiosakond, õigusosakond ja administratiivosakond.

Uudised ei tohiks aga olla Treufeldti sõnul otse allutatud juhatuse esimehele. Võib küll tunduda, et tegu on tehnilise üksikasjana, kuid et tööjaotuses on selle jaoks tehtud muudatus, jääb segaseks, kuidas see väljenduma hakkab.

Loe veel

Tavaliselt on tema sõnul hoitud uudiseid eraldi ja mingisugust alluvussuhet ei ole kunagi varem olnud. Seetõttu ongi töötajatel küsimus, mida see toimetuse otsene alluvus juhatuse esimehele loomingulises mõttes tähendada võiks.

Juhatuse liikme Riina Rõõmuse tööjaotus 3. Juhatuse liikmele alluvad vahetult ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 2, Raadio 4, Raadio Tallinn, Raadioteater ja arhiivid.

Lisaks pani Treufeldti imestama Roose taganemine oma tõekspidamistest. Nimelt ütles Roose üleeile Postimehele, et ERR hakkab nüüd töötama nagu ettevõte, mitte kooperatiivi moel, kus kõigil on hääleõigus. Treufeldti hinnangul olnuks firmalikul moel ERRi juhtimine mõeldav ja aktsepteeritav juhtimismudel, kuid et eilses "Aktuaalses kaameras" Roose oma väljaütlemise pärast vabandas, jääb selgusetuks, mil moel siis ERRi lõppude lõpuks juhitakse.

"See jätab mulje, et täpselt ei ole paigas, mida juhitakse ja kuidas juhitakse," ütles Treufeldt. "Kuid on oluline, et töötajad saaksid aru, kuidas siis seda asutust juhitakse."

Avaldame Treufeldti postituse täismahus:

"Tahtsin öelda seda, mis hingel.

See, mis AK ümber toimub, on kurb ja kummastav. Loomingulises organisatsioonis peaks olema märksa rohkem selgust. Nüüd on üksjagu aega kulunud. Iga uus juht peaks suutma selgemalt seletada, mis juhtuma hakkab, milline on meie tulevik ERRis.

Nagu aru saan, on kõigi juhikonkursside puhul eelduseks esitada oma visioon. Kõik säärased visioonid peavad olema avalikud, kui need tõesti on olemas.

Mõni lugu või lugemine ei pruugi sobida, aga ei piisa sellest, kui keegi ütleb üldiselt, et ei ole huvitav või hea. Niisugused laused tuleb öelda lõpuni, mitte jääda poolele teele.

Eilses AK intervjuus ei puudutatud minu jaoks olulist küsimust. Millised on juhatuse esimehe ja uudistetegijate suhted. Uues struktuuris on hoomatav, et viimased kuuluvad juhatuse esimehe alla. Millised on siis siin käsuliinid või alluvussuhted? Kuidas need paika loksutada? Nii kooperatiivne või firmalik lähenemine on teoreetiliselt võimalik, aga kumb siis jääb peale. Intervjuust jäi mulje, et juhatuse esimees taganeb algsest kontseptsioonist. Piisas ühest ründavast küsimusest.

Me võime kõik olla nõmedad, lupjunud ja aegunud. Andke siis aga Saagimeid peale ja me sumbume oma igavusse ja tõsidusse."