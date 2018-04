Indrek Treufeldt Balti riikide ja Trumpi ühisest pressikonverentsist: vähemalt sel hetkel oleksid nad pidanud saama üle soovist omavahel konkureerida

Treufeldti meelest oleksid Balti riikide presidendid vähemalt sel hetkel üle saama soovist omavahel konkureerida ja püüdma oma esinemist hästi koordineerida. "Muidugi võime öelda, et meid ei seo miski, aga kui meid on sinna kolmekesi koos kutsutud, siis me peame sellest lähtuma," leidis Treufeldt.

Treufeldi sõnul terendas pressikonverentsi tagapõhjal kaks probleemi: koordineerimatus ja nii kõrgeasemelistel kohtumistel osalemise vähene kogemus. "Niisuguste kohtumiste puhul on teemad teada ja rõhuasetused samuti. Selle oleks võinud ju läbi rääkida, ma ütleks isegi läbi harjutada," ütles ta Delfile antud intervjuus. "Sellises olukorras oleks kolme riigi presidentide esinemine pidanud nagu kella hammasrattad kokku klappima," kirjeldas ta hea koostöö vajalikkust.

Treufeldti meelest ei olnud kuigi õnnestunud ka Balti presidentide sõnavõtud, mis jäid tema meelest ametlikuks, üldsõnaliseks ja pinnapealseks. Selle üheks põhjuseks on Treufeldti arvates aga ajakirjanduse ja avalikkuse vähene suutlikkus analüüsida, mis tegelikult meile välispoliitikas oluline on.

"Ajakirjanduse käsitlus on nagu lööklausete pinnal, ametlik ja institutsionaalne. Korrutame neidsamu jutupunkte ja lööklauseid heidutusest, nagu ikka, aga arutelu ja analüüsi, selle kohta mida me tegelikult tahame ja vajame, peaks rohkem olema," leidis Terufeldt. "Spordis öeldakse, et vajalik on erinevate tasemete püramiid: rahvasport on alus ja siis on ka tipud. Ma arvan, et Eesti rolli ja valikuid suunava välispoliitika tunnetusega on sama lugu. Kui on intelligentset ja kriitilist avalikku kästilust, on ka välispoliitika nõtkem."

Eile andsid Eesti, Läti ja Leedu presidendid pärast ühist kohtumist Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga Valges majas pressikonverentsi. Seda saab järele vaadata allolevast Valge maja Facebooki leheküljel avaldatud videost. Kõnede salvestus algab 13. minutist.