Indrek Tarand võib kandideerida riigikogu valimistel Vabaerakonna nimekirjas

Parteitu Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand võib Delfile teadaolevalt kandideerida Vabaerakonna nimekirjas riigikokku.

Indrek Tarand ei soovinud Delfile laekunud infot omalt poolt kuidagi kommenteerida, lükkamata seda ka otsesõnu tagasi.

Ka Vabaerakonna esimees Artur Talvik jättis otsad lahti, tema Delfile öeldust saab aga välja lugeda, et mingisugune lähenemine Vabaerakonna ja Indrek Tarandi vahel on siiski toimunud. "Seda on veel vara kommenteerida," ütles Talvik Delfile.

Seni on Tarand kandideerinud Mõõdukate nimekirjas kohalikel valimistel aastal 2002, Euroopa Parlamendi valimistel parteituna aastal 2009 ja 2014 ning presidendivalmistel Keskerakonna kandidaadina aastal 2011. 2002. aasta kohalikel valimistel sai Tarand 1073, 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 102 460 ja aasta 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 43 369 häält. Presidendivalimistel aastal 2011 kogus Tarand riigikogus 25 häält Toomas Hendrik Ilvese 73 vastu.