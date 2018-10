Indrek Tarand vastuseks Ligi süüdistustele: aastaid tagasi ei saanud Laine kaitstud ka doktoritööd ning eks sealgi oli kõikjal näha Indrek Saare näpujälgi

Tänasel valitsuse pressikonverentsil toonitas kultuuriminister Indrek Saar (SDE), et nõukogu on sõltumatu. "Kurb, et segadus tekkis. Nõukogu peab kaalutlusi selgitama." Ta märkis, et küsimus on selles, kas nõukogu oleks saanud selgemate reeglitega seda olukorda vältida. Ta palub nõukogult ülevaadet, kuidas protsessi kavandati.

Sellele vastas reformierakondlane Jürgen Ligi, et Randjärve ametikoha tühistamise taga on kultuuriminister. "Minu teadmise järgi on tühistamise taga Indrek Saar. Kui oleks teisiti, oleks ta nõukogu juba laiali saatnud. Ivari Ilja avalduse järgi otsustas meelemuutuse kolm ministeeriumide esindajate häält nõukogus, mis minu informatsiooni ainult kinnitab," ütles Ligi.

Oma Facebooki lehel vastas Ligi kommentaarile Indrek Tarand, et tema "kauge sugulane Jürgen Ligi on taas “teadmiste kõrgusel” ja väidab, et tema teab, et Laine ei saanud Eesti Kontserti juhtima Indrek Saare pärast."

Tarand pareeris Ligi seisukohta ministri mõjust konkurssile ning süüdistas omakorda reformierakonda avalike konkursite parteilises manipuleerimises. "Ja siis keskerakond, kolmandaks platseeruks Rahvaliit," jätkas ta loetelu. "Küllap Jürgen teab ka seda, et aastaid tagasi ei saanud Laine kaitstud ka doktoritööd Tartu Ülikoolis ning eks sealgi oli kõikjal näha Indrek Saare näpujälgi," ironiseeris Tarand.