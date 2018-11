Indrek Tarand pole skandaale kunagi kartnud

EÜS-i aegadest on Tarandil palju mõjukaid sõpru ja tuttavaid, nende seas praegune kaitseminister Jüri Luik, Mart Laar, Tõnis Lukas, Lauri Vahtre ja veel paljud teised praegu edukad inimesed. Ka samasse seltskonda kuulunud Eerik-Niiles Krossi võib pidada üsna seiklushimuliseks. Ükski neist pole aga nii avalikult kartmatu kui Tarand.

1982. aasta jõulude ajal süütas ta noore tudengina kolme kaaslasega küünlad Julius Kuperjanovi haual Tartus Raadi kalmistul. Nõukogude okupatsiooni ajal oli see avalik väljakutse Vene võimule, mistõttu Tarand ja ta kaaslased visati ülikoolist välja.

Narvas, kus 1993. aastal linna juhtkond valmistas ette referendumit autonoomia väljakuulutamiseks, oli ka Tarand valitsuse eriesindajana kohal. Referendumi põhjalaskmiseks korraldas ta erinevaid trikke, näiteks levitas kuulujutte, et referendumi taga on rahvusvaheline vabamüürlaste loož. Samuti teatas Tarand referendumi läbikukkumisest, sest sellel polevat osalenud pooled linnaelanikud. Tegelikku osalusprotsenti ta aga ei teadnud ja see teda ka ei huvitanud.

1994. aastal sai Tarandist välisministeeriumi kantsler. Selles ametis puutus ta kokku Mart Helmega, kes oli tollal suursaadik Moskvas. Tarandi ja Helme vahel puhkes konflikt Moskva saatkonna remondi rahastamise üle.