Indrek Tarand läheb EKRE osas valeväidete esitamise tõttu kohtusse

"Oleme valmis tooma kohtusse kümneid inimesi, kes on valmis tunnistama, kuidas Tarand on aastate jooksul erinevatel üritustel skandaalitsenud ja end laua alla joonud. Ka 26. novembri meeleavaldusel tundsid Tarandit ümbritsenud inimesed alkoholi lõhna. Ta võib väita, et oli kaine, aga me tegime kohe pärast meeleavaldust politseil teabenõude, millest selgus, et protokolli, mis kinnitaks indikaatorvahendi kasutamist Tarandi joobe mõõtmiseks, pole tehtud," andis Helme teada.