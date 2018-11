Indrek Tarand: kui verbaalne keskkond läheb vägivaldseks, järgneb füüsiline vägivald

Tarand ütles, et oma sotsiaalmeediareklaamis kutsus EKRE ka teda ebaõiglase migratsioonipoliitika vastu protesteerima. Tarand rääkis, et läks hea meelega meeleavaldusele.

Ta rääkis, et Toompeal toimuvatel meeleavaldustel on alati olnud hea tava anda sõna ka valdkonna eest vastutavale ministrile, aga täna Sven Mikserile ei tahetud sõna anda, öeldi, et sotsile ei anta. Tarand ütles, et kuna tema Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ei kuulu, läks ta lavale, et rahvaga rääkida Paul Collieri raamatust rahvusvahelisest rändest.

Raamatust rääkida ei õnnestunud, sest väga kiiresti pöördus olukord vägivaldseks. "Minule tungiti kallale," rõhutas Tarand. EKRE juhid levitasid kohe kuulujutte, et ta on purjus, kuigi politsei mõõtis, et Tarand oli kaine. "Ma ammu juba enam ei joo," ütles Tarand.

Ta käis saates, käsi sidemes. Oma vigastustest ta lähemalt rääkida ei tahtnud, aga ta nentis, et tal vedas, sest märatsev mass oleks võinud tal vabalt selgroo puruks trampida. Ülesvõtted löömisest on politsei käes, nüüd hindab tema vigastusi prokuratuur. Talt varastati ka päikeseprillid, ka varga tegu on video peale jäänud.

Tarand süüdistas vägivallas üheselt EKRE juhtkonda. "Kui verbaalne keskkond vulgariseeritakse ja viiakse vägivaldseks, järgneb sellele patatamatult vägivald. 2006 vägivallastus Vene Delfi kommentaarium, teame, mis järgnes 2007. aastal," rääkis Tarand.

Ta kartis, et kui EKRE jätkab vägivalla ülistamist, järgneb sellele füüsiline vägivald. Ta soovitas kõigil sellest oma järeldused teha.