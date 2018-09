Indrek Tarand kandideerib riigikokku sotside seas

„Sotsidega seob mind eelkõige ühine arusaam sellest, mis on Eesti jaoks järgmistel valimistel kaalul,“ kommenteeris Indrek Tarand oma otsust. „Mulle imponeerib, et sotsid on alati oma väärtustele truuks jäänud, kaitstes isikuvabadusi ja seistes nõrgemate eest. Mis on minu jaoks aga eriti tähtis – oleme täiesti ühel meelel selles, et Euroopa on meie kodu ning kõigile, kes tahavad meie kodu kahjustada, tuleb julgelt vastu seista,“ rääkis Tarand.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on tal väga hea meel, et sotside meeskond on saanud järjekordse tugevduse. „Indrek on liialdusteta meie poliitikaelu üks võimekamaid tegelasi. Mul on rõõm, et hakkame neil parlamendivalimistel temaga vaba, hooliva ja sõbraliku Eesti eest seisma,“ ütles ta.