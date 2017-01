Eurosaadik Indrek Tarand kandideerib Euroopa Parlamendi asepresidendiks. Kokku valitakse parlamendile 14 asepresidenti, hääletus toimub täna.

Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand teatas eile oma blogis, et kandideerib parlamendi asepresidendiks.

Tarand on ametliku kandidaadina välja toodud ka Euroopa Parlamendi kodulehel, tema kandidatuuri on üles seadnud vähemalt 38 saadikut.

Tänasel salajasel hääletusel valivad saadikud parlamendile 14 asepresidenti, kokku on asepresidendi ametikohale tahtjaid 15. Kandidaadid vajavad esimeses kahes voorus absoluutset häälteenamust, et valituks osutuda. Kolmandas voorus osutuvad valituks veel täitmata kohtadele suurima häältearvuga kandidaadid.

Fraktsioonide poolt on kandidaatideks esitatud:

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Ildikó Gall-Pelcz (HU)

Mairead McGuinness (IE)

Ramón Luis Valcarcel (ES)

Rainer Wieland (DE)

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Evelyne Gebhardt (DE)

Sylvie Guillaume (FR)

Bogusław Liberadzki (PL)

Ioan Mircea Pasçu (RO)

David Sassoli (IT)

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Ryszard Czarnecki (PL)

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

Alexander Graf Lambsdorff (DE)

Pavel Telička (CZ)

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

Dimitrios Papadimoulis (EL)

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Ulrike Lunacek (AT)

Vähemalt 38 saadiku poolt on kandidaadiks esitatud:

Indrek Tarand (ET)

Oma kampaaniapostituses tõi Tarand välja, miks peaks temast saama üks 14st Euroopa Parlamendi asepresidendist. Lisaks tutvustas Tarand ka Eestit kui edukat IT-riiki ning märkis ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eeistumist 2017. aasta teises pooles. Tarand on oma kodulehel jaganud ka värvilist kampaaniapilti:

Indrek Tarandi kampaania Foto: Kuvatõmmis

Indrek Tarand jõudis üksikkandidaadina Euroopa Parlamenti 2009. ja uuesti 2014. aastal ja liitus seal Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooniga. Indrek Tarand on Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni asepresident.

Täna on Euroopa Parlamendi istungitesaalis kavas 14 asepresidendi ja viie kvestori valimine. Asepresidendi töö on asendada vajadusel parlamendi presidenti, lisaks on asepresidendid Euroopa Parlamendi büroo liikmed, kes vastutavad institutsiooni administratiivse poole eest.

Eile valiti Euroopa Parlamendi uueks presidendiks Euroopa Rahvaerakonna kandidaat, itaallane Antonio Tajani.