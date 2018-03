Indrek Tarand Eesti kaitseatašee Venemaalt väljasaatmisest: hea, et nad Peterburi konsulaati ei sulgenud

Indrek Tarand Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Indrek Tarand leiab Delfile antud kommentaaris, et Eesti kaitseatašee väljasaatmine Venemaalt on ootuspärane samm ja vastab diplomaatilistele tavadele. Tarandi meelest on hea, et Venemaa ei otsustanud vastuseks eelmisel nädalal aset leidnud Venemaa kaitseatašee väljasaamisele sulgeda Peterburi Eesti peakonsulaati.