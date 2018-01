Indrek Tarand: ainult šamanistid usuvad, et kellaosutitega nikerdamine paneb päikesesüsteemi teistmoodi tööle

Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand toetab Euroopa Liidus suveaja kasutamisest loobumist ja tema sõnul usuvad ainult šamanistid, et kellaosutitega nikerdamine paneb päikesesüsteemi teistmoodi tööle.

"Mina pooldan seda, et suveaega ei oleks, mulle see kellade keerutamine ei meeldi. Ma pean siis ka vastavalt hääletama, kui see hääletusele tuleb veebruaris," ütles Tarand Delfile.

"Mulle ei meeldi šamanism ja ainult šamanistid usuvad, et kellaosutitega nikerdamine paneb päikesesüsteemi kuidagi teistmoodi tööle ja tekib rohkem valgust. Ei teki. Loodusseadused on väga kõva asi, neid ei ole võimalik poliittehnoloogiaga muuta," rääkis Tarand.

Soome valitsus kavatseb teha Euroopa Nõukogule ja selle kaudu Euroopa Komisjonile ettepaneku Euroopa Liidus suveaja kasutamisest loobuda. Euroopa Parlament püüab sama saavutada resolutsiooniga, mis tuleb hääletusele veebruaris.

Eesti valitsuse pressiesindaja ütes Delfile, et valitsus pole seda teemat seni arutanud.

Suveaja kasutamine tähendab, et kogu Euroopa Liidus keeratakse ööl vastu märtsi viimast pühapäeva kellasid tunni võrra edasi ja ööl vastu oktoobri viimast pühapäeva taas tunni võrra tagasi.

Suveaja algne eesmärk oli muuta õhtud valgemaks ja vähendada seeläbi energiatarbimist, kuid praktikas see kokkuhoidu andnud ei ole. Samas on mitmete uuringutega kindlaks tehtud, et just kevadine kella edasikeeramine põhjustab paljudel inimestel unehäireid.

Eesti loobus suveajale üleminekust aastatel 1999 ja 2000, kuid taastas suveaja kasutamise aastal 2001, sest suveajast loobumine tekitas probleeme rahvusvahelise lennu- ja laevaliikluse sõiduplaanides.