Indrek Saare vastus Varro Vooglaiule ja EKRE-le: kui ajalehtedest, teatritest ja ühingutest saavad riikliku propagandateenistuse tööriistad, ei ole Eesti enam vaba

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esimehe Varro Vooglaiu eilne ähvardus, et Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) võimule pääsedes võetakse neile ebasobivate vaadetega teatritelt nagu NO99 riiklik rahastus ära, oleks mitme parlamendierakonna esindaja arvates vaba ühiskonna põhimõtetega vastuolus.

Vooglaiu kirglik sõnavõtt portaalis Objektiiv sai tõuke Postimehes ilmunud teatri NO99 dramaturgi Eero Epneri arvamusloost “Kurjuse normaliseerumine”, milles autor kirjeldab EKRE-t kui kurjuse kehastust ning hoiatab inimesi selle laastava mõju eest.

Kuigi EKRE asesimees Martin Helme kinnitas ERRi kultuuritoimetusele, et partei võimule saades ükski teatriinimene kohe töökoha pärast kartma ei pea, lisas ta siiski, et kultuuri rahastamine on nii eelarveline kui poliitiline valik. “Kultuuri tuleb rahastada, aga siis see peab ka päriselt kultuur olema.”

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) kuuluv kultuuriminister Indrek Saar soovitas asju õigete nimedega nimetada. “See oleks tsensuur,“ kommenteeris ta EKRE soovi parteiliselt hindama hakata, mis on kultuur ja mis mitte. „Kui ajalehtedest, teatritest, kontserdimajadest, seltsidest ja ühingutest saavad riikliku propagandateenistuse tööriistad, ei ole Eesti enam vaba,“ leidis Saar.

SDE juhatus tõdes oma ühises arvamusavalduses, et EKRE ähvardus sisuliselt sulgeda kultuuriasutused, mis neile ideoloogiliselt ei meeldi, paljastab ihaluse autoritaarse riigikorra ning sellega paratamatult kaasneva tsensuuri järele. “Eesti on sellele teele kord juba eksinud, mis tõi kaasa vaikiva ajastu koos demokraatia ja sõnavabaduse piiramisega. Enam Eesti seda viga ei tee,“ lubasid erakonna juhatuse liikmed.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku hinnangul on tegemist nii absurdse teemaga, et ta ei sooviks üldse sõna võtta. “Oh jumal, NO-teater on ju võimuerakondadele päris korralikult varbale astunud. Sel juhul oleks keegi võinud selle juba ammu kinni panna,” märkis Talvik.

“Mind häirib see, et EKRE on võtnud üle kartellierakonnaliku mõttelaadi, et kui ma võimul olen, siis ma kujundan rahahoobadega oma sõprade ja vaenlaste ringi. See on väga mage stiil. Värske erakonnana, nagu nad ennast nimetavad, peaks vastupidi sellise mõttelaadi vastu võitlema,” ütles Talvik Delfile.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisuse liige Marko Pomerants rõhutas, et Eesti kultuuriasutustele on antud iseseisvus otsustamaks pakutava sisu üle. “Demokraatlikus riigis ei pea seda ette kirjutama. Hindan Vooglaiu ja Helme tehtud avaldusi tähelepanu saamiseks ja seetõttu pole sellel mõtet pikemalt peatuda. Kui selles loogikas mõelda NO-teatri repertuaarile, siis oleks kultuuriminister Jänes pidanud enda lavastamise eest juba ammu selle teatri rahastamise ära lõpetama.”

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikme Heidy Purga hinnangul on Vooglaiu avaldus kibe ja ohtlik ning lisaks kõigele ka põhiseaduse paragrahvi 45 vastane. “EKRE teeb meie ühiskonnas ainult seda, mis irriteerib, sest see tekitab diskussiooni ja diskussioon omakorda toob hääli. Nad ei lähtu kahjuks väärtustest, on vaid populism — ka antud juhtum on kahjuks sellest kantud. Ja jõhkrus, mida kroonib nende valimiseelne loosung. Sellisel erakonnal ei ole vastutustunnet Eesti ees, kes hävitab, eitab, piirab, sulgeb ja on lihtsalt jõhker. Meil kõigil oli seda samas hea teada, et EKRE võimuletuleku korral hakatakse kultuuriasutusi maailmavaateliste argumentide ajel sulgema,” leidis Purga.

Varro Vooglaid: EKRE võimuletulek tooks riiklikele ideoloogiatöötajatele näguripäevad "Eelmise nädala reedel avaldas Postimees NO99 teatri dramaturgi Eero Epneri artikli pealkirjaga “Kurjuse normaliseerumine”, milles autor kujutab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda varjamatult essentsiaalse kurjuse kehastusena ning hoiatab selle hukutava mõju eest," kirjutas Vooglaid Objektiivis.



"Epner kirjeldab tabavalt nn heas seltskonnas laialt levinud vasakliberaalse ideoloogilise peavoolu esindajate üleolevat hoiakut rahvuslikult ja konservatiivselt meelestatud inimeste suhtes," leidis aktivist.



"Raske on öelda, kas Epner tõesti siiralt usub, et EKRE sügavamaks olemuseks on puhas kurjus, või on tsiteeritud iseloomustus pigem läbimõeldud püüdlus demoniseerida temale ja tema mõttekaaslastele ebameeldivat erakonda ning selle poolt edendatavat ideoloogilist ja poliitilist programmi," märkis Vooglaid.



Tema sõnul võib teatud mõttes Epneri ärevust mõista. "Tõtt-öelda muretseks ma Epneri nahas olles samuti EKRE populaarsuse kasvu pärast, olgugi et muudel põhjustel kui need, mille Epner oma artiklis esile tõi," sõnas aktivist.



"Nimelt on ju selge, et EKRE võimule saades jääks Epner ühes paljude oma sõpradega suure tõenäosusega tööta, sest sellistelt asutustelt, nagu NO99 teater, võetaks riiklik rahastus kas täielikult või valdavas osas ära," lisas Vooglaid. "Fakt on see, et teatri NO99 ja sellega sarnanevate küündimatu kunstilise tasemega asutuste riiklikuks rahastamiseks puudub igasugune põhjus ning mida varem see ära lõpetatakse, seda parem kogu ühiskonnale," jätkas Vooglaid.