Indrek Saare sõnum Sirbi artiklit kritiseerinud EKRE-le: teie käitumine õõnestab demokraatiat ja sõnavabadust!

EKRE-t ärritas Sirbis ilmunud Mikk Pärnitsa arvamusartikkel niivõrd, et pöörduti kultuuriminister Indrek Saare poole. Too aga omakorda leiab, et EKRE käik õõnestab demokraatiat.

Delfi kajastas eile, et Pärnitsa Sirbis ilmunud artikkel pälvis palju kriitikat. Näiteks märkis ta seal: "Laulupidu eksisteerib tänu Venemaale. Kui meie riik ei ähvardaks meid pidevalt sõjaga, siis ei oleks vaja pidevat rahvusluse ajuloputust. Nii lauldaks sellisel peol ka venelaste või belglaste lugusid, toiduks pakutaks kebabi ja musta­nahalised vihuksid oma tantse. Aga me ei tohi lubada teiste kultuuride esiletõusu, sest siis me sureksime."

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon saatis kultuuriminister Indrek Saarele isegi avaliku kirja, milles soovis ministri hinnangut kultuurilehe Sirp otsusele see artikkel avaldada. "Pärnitsa artiklil poleks põhjust pikemalt peatuda, kui see oleks ilmunud Kremli kontrollitud meedias või mõnes erablogis. Ent artikli ilmumine riigi poolt rahastatud kultuurilehes paneb küsima, kas Sirbi toimetus adub oma rolli avaliku arvamuse kujundamisel või on eestluse lammutamine nende teadlik tegevus ja toimub tööandja ehk valitsuse heakskiidul," seisis nende kirjas.

Saar märkis oma vastuses, et tema polnud mitme Pärnitsa arvamusega nõus. Tema toonis oli provotseerimistahet rohkem kui põhjendussuutlikkust. Hiljuti ilmus ajalehe Sirp ühes numbris ka üks teatriarvustus, kus samuti hindasin üht näitlejasooritust teistmoodi kui kriitik - tema hindas seda orgaaniliseks jätkuks senisele, minu arvates oli tegemist aga uue tasemega. Ent olles nendega eriarvamusel, kaitsen ma nende autorite õigust arvata teistmoodi kui mina. See ongi demokraatia," selgitas minister.

"Selgitan demokraatia mõistet teie enda erakonna näitel. Praegu tunnete te muret Eesti kultuuri pärast - alles hiljuti ütles aga teie erakonna esimees, et Eesti viimase 25 aasta kultuur on täiesti mõttetu – saavutused on olnud pehmelt öeldes tagasihoidlikud. Teie erakonnal on õigus omada mõlemat arvamust, sest elame demokraatlikus ühiskonnas," jätkas ta. "Riigi esindajana näen riigil kohustust toetada kõige muu hulgas ka sääraseid arvamusi (lavastusi, kontserte, kirjandusteoseid), mis on riigi suhtes kriitilised."

Saar sõnas, et ei näe põhjust keelata või karistada kedagi, kes arvab teisiti. Ta soovitab ka EKRE-l kasutada oma pahameele väljendamiseks demokraatliku ja vaba riigi kõiki õiguseid, mille ampluaa ulatub vastulausetest kohtumisõhtuteni.

"Mind kurvastab teie otsus teha esimese sammuna hoopis avalik kiri ministrile - me ei ela enam ajastul, mil enda jaoks ebameeldivate arvamuste likvideerimiseks pöörduti majavalitsusse või tehti pealekaebamine ministeeriumis. Teie käitumine õõnestab demokraatiat ja sõnavabadust. Tean, et te mõlemast lugu ei pea, kuid Eesti Vabariigi esindajana mina pean."