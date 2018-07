Indrek Saar üritab sisetülile pidurit tõmmata ja räägib koostööst

Ekspress kajastas, et Indrek Saar üritab Jevgeni Ossinovskil vaipa jalge alt tõmmata. Saar kommenteerib teemat ka Facebookis, aga väga üldsõnaliselt ja väidetavat tüli ta ei lahka.

Eesti Ekspress kirjutab, kuidas üle-eelmise nädala Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatuse koosolekul tõstatas kultuuriminister Indrek Saar juhivahetuse temaatika taas ning omavahelises vestluses ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palole, et just Saarest endast võiks saada uus parteijuht.

Ekpsressile ütles Saar, et on sotsiaaldemokraatliku maailmavaate suur austaja ja kui erakond toetab, siis on nõus ning valmis vastutuse võtma.