Indrek Saar sai volituse, et NO99 tegevusele lõplikult punkt panna. Mis saab ruumidest edasi, selgub uuel aastal

Saar märkis valitsuse pressikonverentsil, et nüüd ollakse asjadega nii kaugel, et ministril on volitus, et NO99 tegevus ka praktikas lõpetada. Varem polnud see võimalik. Ta sõnas, et edasi tuleb näiteks töötukassat informeerida.

"Tänase teadmise kohaselt tahaksime jõuda jaanuarikuus sinnamaani, et teha ideekonkurss: mis saab ruumidest edasi." Saar lisas, et ka edaspidi võiks see koht olla seotud etenduskunstidega. "Mis täpsemalt, selgub." NO99 trupi otsuse kohta sõnas Saar: "Öeldakse, et paneme siinkohal ukse kinni, et uued uksed saaksid avaneda."

Trupp teatas oktoobri lõpus, et enam ei jätkata. Ühisavalduses seisis: "Oleme otsustanud lõpetada. See on meie loomingulise koosluse ühine otsus, me kirjutame sellele kõik alla, sest oleme jaganud 14 aastat ühesuguseid ideaale − ja täna tõdeme ühiselt, et kunagi seatud ideaalide vääriliselt me edasi töötada ei suuda. Teater NO99 on alati olnud idealistlik pürgimus, ja kui ideaalideni enam ei küüni, siis ei ole ka Teater NO99t. Teatrit ei lõpeta mõni meediat pingestav draama. Ei. Teater lõpetab, sest sammhaaval, vähehaaval, järk-järgult on toimunud miski, millele nime anda pole võimalik. See otsus teeb meile haiget. Vaikus, mis saabub Teater NO99 koridoridesse, on vaikus nagu iga teinegi, kuid meie jaoks on see valus vaikus. Aga see vaikus on ka aus. See vaikus on õiglane. Sest samamoodi edasi minna me ei saa − ja teistmoodi edasi minna me ei taha."