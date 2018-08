Indrek Saar: saaksin sotside juhtimisega vähemalt rahuldavalt hakkama

"Ma pole kunagi väitnud, et olen sellest (erakonna esimehe kohast - toim) väga huvitatud," sõnas ta ERR Uudistele. "Aga kui on vajadus, siis tunnen kohustust seda teha. Arvestades minu poliitilist kogemust, saaksin ma sellega vähemalt rahuldavalt hakkama."

Saar lisas, et alati on võimalik algatada üldkogu kokkukutsumine ja valida uued juhtorganid. "Sotsiaaldemokraadid ei ole täna midagi sellist otsustanud. Küll oleme otsustanud, et detsembri keskel peaks toimuma sotsiaaldemokraatide valimiskogu, kus kinnitatakse riigikogu valimiste nimekirjad."

Sel kolmapäeval avaldas ERR värsked erakondade reitingunumbrid, kus sotsiaaldemokraatide toetus oli tõusnud 11 protsendile. Näiteks aprillis oli see veel kuus protsenti.