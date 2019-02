Indrek Saar: kuni valimisteni seisame Ossinovski selja taga, mis saab pärast valimisi on lahtine

Ajakirjanik küsis Saarelt, kas on õige, et spordiseltsi "Jõud" rahastamine käib maaeluministeeriumi kaudu, nagu selgus täna laiali saadetud kuriteoteates Isamaa juhile Helir-Valdor Seedrile. Vastuolu on asjas just seetõttu, et sporti rahastab kultuuriministeerium.

Saar vastas, et see on kujunenud niimoodi ajalooliselt. "Iseenesest võiks neid asju teha kultuuriministeerium, see eeldaks, et maaeluministeeriumiga tuleb sõlmida koostöö selleks, et antaks üle ka vahendid, et spordiselts ei satuks räästa alla," lisas Saar.

Teine küsimus puudutas Saare lootust pürgida sotside esimeheks. Saar vastas diplomaatiliselt, et kõik hoiavad siiski esimehe Jevgeni Ossinovski selja taha. "Praegu teevad kõik erakonnad maksimumi, et teha valimistel hea tulemus. Enne valimisi pole (meil) küll plaanis erakonnajuhti vahetada, me anname endast parima, et me saavutaksime hea tulemuse," vastas kultuuriminister.

"Ma tean, et meie 125 riigikogu kandidaadi seas on märkimisväärne huvi mitte ainult otsustada Eesti poliitika üle, aga otsustada ehk ka erakonna sisepoliitika üle," jäi siiski Saar lahtiseks.