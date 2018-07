Indrek Saar ei usu, et Urve Palo teda ka tegelikult EKRE juhina näeks

Täna ilmus Eesti Ekspressis artikkel, mis kajastas Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas (SDE) lahvatanud sisekriisi. Olenemata värvikatest väljaütlemistest leheveergudel, on erakonna juhatuse liikmed siiski seisukohal, et sisetüli ei ole.

Ekspressis ilmunud artiklis meenutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo juunikuus toimunud juhatuse koosolekut, kus omavahelises dialoogis kultuuriminister Indrek Saarega ütles viimane, et näeb hoopiski ennast uue parteijuhina.

Küsimusele, kuidas on üldse selline vastasseis praeguse esimehe Jevgeni Ossinovski ja Saare vahel tekkinud ning mida Saar Ossinovskile ette heidab, vastas kultuuriminister, et tegu on hoopiski omavahelise diskussiooniga.