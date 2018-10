Imre Sooäär lahkub Reformierakonnast: lootsin, et Kaja Kallase tulekuga asjad muutuvad, aga täna ma seda veel ei näe

Seos Korobeiniku lahkumisega olemas, kelle Reformierakonda kritiseerivale arvamusartiklile Eesti Päevalehes Sooäär viitas. Ehkki mees peab end endiselt liberaalsete väärtuste eest seisvaks, on ta sõnul reformierakond neist kaugenenud. Teise probleemina tõi ta välja sisepinged erakonnas. "Isiklikult mul vägikaikavedu ei olnud, pigem olen alati lepitaja rollis olnud," ütles ta, kuid pidas kisklemist partei sees probleemseks kõrvaltvaatajana.

Keegi teine teda värvata üritanud ei ole. Sooääre edasine plaan on võtta endale hingamisruumi, et lõpetada kahe heliteose kirjutamine ja keskenduda muusikale. Poliitikatee lõppemisele mees kindlat vastust ei andnud. "Ei muretse selle pärast," ütles Sooäär.

Sooäär kirjutas selle selgitamiseks Facebooki alljärgneva postituse.

Head kaasteelised Reformierakonnas,

Kui tunned, et vesi on su jalge all jões seisma jäänud, siis on aeg jõest välja astuda, ütlevad metsatargad. Olen jõudnud siseveendumusele, et Reformierakonna jõgi ei voola täna enam mind innustavalt vilkalt edasi, vaid on kuskil käärude vahel takerdunud. Ma ei saa minna sirge seljaga vastu valimistele, kui ma juba veel kujunemisjärgus erakonna programmi ei usu. Kui oled aga usu kaotanud, siis on kõige ausam otsus lahkuda.

Ma ei lähe riiu või kaklusega kõrgema koha nimel valimisnimekirjas. Mul on elus õnneks piisavalt väljakutseid erasektoris. Olen siiralt tänulik erakonnakaaslastele ning personaalselt kõigile, kes on mind ja mu tegemisi aastate jooksul toetanud. Hoian teile kõigile südamest pöialt, et teil valimistel hästi läheks. Lähtun puhtalt oma sisetundest, sest nii on õige.

Mis on mind selle sammuni toonud? Ehk aitab vastus sellele erakonnal tugevamaks saada.