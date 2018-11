Imre Sooäär ja Andrei Korobeinik kandideerivad riigikokku Keskerakonna ridades?

Kella 13 paiku saatis Korobeinik meediaväljaannetele kirja, kus kutsub ajakirjanikke homme ennelõunal restorani Pegasus. "Tahame rääkida oma otsustest poliitikas ja meie valikutest eelolevatel riigikogu valimistel. Meil on plaan," seisis kirjas.

Mis plaan täpsemalt, pole öeldud. Mitmed allikad on Delfile kinnitanud, et mehed liituvad Keskerakonnaga. Kui Delfi selle kohta Korobeinikult küsis, ei kinnitanud ega ka lükanud ta seda ümber. Märkis vaid, et homme räägitakse täpsemalt.