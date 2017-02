Ilvese tuba Davosis läks maksma kaheksa korda rohkem kui ta kaaslaste tuba samas hotellis

President Toomas Hendrik Ilvese ja tema abikaasa Ieva Ilvese toakulu oli eelmise aasta talvel Davosis Turm Victoria hotellis 19 285 eurot. Ilvesega kaasas olnud kahe saatja hotelliarve samas hotellis samal ajal oli vaid 2285 eurot.

Kokku oli Ilves Davosi majandusfoorumil neli päeva, 19-23. jaanuarini. Ka samas hotellis ööbinud kaks kaaslast olid seal samal ajal.

Turm Victoria hotellis on klientidele pakkuda terve rida erineva klassiga hotellitubasid. Alljärgnevad hinnad ühe öö maksumusest talvehooajal on pärit hotelli kodulehelt.

Presidendisviit - alates 1500

Vürstisviit - alates 579

Premium- ja tornisviidid - alates 579

Superior kahene tuba - alates 289

Comfort kahene tuba - alates 229

Budget kahene tuba - alates 209

Kahjuks ei selgu arvelt, millise klassi toas Ilves ööbis. Majandusfoorumi ajal olid hotellihinnad ilmselt suure nõudluse tõttu tavapärasest oluliselt suuremad.

Endine presidendi kantselei direktor Alo Heinsalu ütles Pealtnägijale, et Davosis ongi hinnad kallid. "Seal mägikülas leida üldse majutust, see ei ole lihtne, see on mulle eraldi meeles, selles mõttes need summad olid tõesti väga suured. Aga samas see kontekst, see toimub väga tiheda programmiga, logistika edasi-tagasi liikumine on seal väga keeruline, ja need seal konkreetselt, kus need asjad seal toimuvad, seal need ongi uskumatud hinnad. Midagi teha ei ole," ütles Heinsalu.

20-23. jaanuarini ööbisid Davosis veel kaks Ilvese kaaskonna liiget, kelle kolmepäevane viibimine ühes teises hotellis maksis samuti kordades vähem kui Ilvese ööbimine.