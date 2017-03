Ilves kutsuti USA kongressi komiteesse Vene mõjutustegevusest rääkima

Endine Eesti president Toomas Hendrik Ilves kutsuti USA Esindajatekoja välissuhete komiteesse Venemaa mõjutustegevusest rääkima.

Komitee juht Ed Royce kutsus 9. märtsiks neli inimest, nende seas Ilvese rääkima sellest, kuidas Venemaa soovib desinformatsiooni abil õõnestada demokraatlikke institutsioone ja lõhestada NATOt.

"Venemaa tegeleb laiaulatusliku kampaaniaga, et õõnestada demokraatlikke riike ja nõrgestada alliansse nagu NATO. Lisaks Ukraina ründamisele ja tsiviilelanike ründamisele Süürias on Venemaa pumbanud kümneid miljoneid desinformatsiooni ja propaganda levitamiseks USAs ja Euroopas. Liiga kaua on USA vastus Venemaa agressioonile olnud nõrk ja ebaefektiivne - see peab muutuma. See kuulamine aitab meil arutada võimalusi, kuidas paremini vastu seista Venemaa informatsiooni relvana kasutamisele ja teistele vaenulikele aktidele," ütles Royce.