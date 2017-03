Ilves: ebademokraatlikel riikidel on demokraatlike ees informatsioonisõjas kaks eelist

President Toomas Hendrik Ilves ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et ebademokraatlikel riikidel on demokraatlike ees infosõjas kaks eelist, aga vähemalt üks eelis on ka demokraatlikel.

“Tegu on asümmeetrilise ohuga kahes mõttes. Häkkimise ja andmete lekitamisega saab mõjutada demokraatliku riigi valimisi. Ebademokraatliku riigi jaoks, kus vabad valimised on olemas vaid sõnades, ei kujuta see endast ohtu. Sama puudutab informatsioonirünnakuid — valede levitamisel on mõju seal, kus on meedia on vaba ja sõltumatu. Riigis, kus meediat kontrollib valitsus, ei tee see mingit kahju,” ütles Ilves.

“Teine aspekt on isegi olulisem: demokraatlikud riigid peavad kinni seadustest, ja ka peale selle on veel asju, mida me lihtsalt ei tee. Me oleme õigusriik, meil on sõnavabadus.”

Ilves lisas, et demokraatlikel riikidel on vähemalt üks võimalus, kuidas end kaitsta. "Miks eelistavad Venemaa kodanikud paigutada oma musta raha läände, olgu siis Küpros, London, New York või Miami? Miks nad eelistavad osta lääneriikidesse kinnisvara? Miks nad saadavad oma lapsi õppima USA tippülikoolidesse? Venemaa välisminister Sergei Lavrov kritiseerib liberaalset demokraatiat, aga tema tütar õppis neidsamu liberaalse demokraatia väärtusi au sees pidavas ülikoolis. Teisisõnu, nad tahavad oma raha siia panna ja tahavad siin kinnisvara osta. Küsimus on, kas oleme valmis rakendama seadusi, mis sellist rahapesu oluliselt piiraks? Või pigistame silmad kinni ja laseme rahal riiki voolata?" lausus Ilves.