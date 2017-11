Ilves astus Twitteris riigikaitseteemalisse sõnasõtta soomlastega

Heinäluoma rääkis hiljuti Eduskunta väliskomisjoni USA-reisilt naastes, et ameeriklased on näinud lähedalt soomlaste tegevust nii kriisireguleerimisülesannetes Afganistanis kui ka õppustel, vahendab Demokraatti.

„Reisi ajal tuli ka selliseid sõnumeid, et Balti riigid peaksid õppima rohkem Soomelt ehk panustama oma võimekusse rohkem kui hüüdma abi järele Atlandi tagant,” lausus Heinäluoma.

Ilves võrdles selle peale Twitteris Soome ja Eesti riigikaitse-eelarveid. Soomel on see 1,3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust, Eestil üle kahe protsendi.

„Soome kaitse-eelarve on 1,3 protsenti SKT-st. Huvitav, mida Balti riigid peaksid Heinäluoma arvates õppima?” küsis Ilves Twitteris.

Finland's defence budget is1.3% of GDP. Interesting what the Baltic states need to learn according to Heimoluoma, https://t.co/pMj4MWZ5yL

Ilves lisas: „Kõik Balti riigid kulutavad märkimisväärselt suurema protsendi, Eesti üle NATO kahe protsendi.”

to quote: " Matkan aikana tuli sellaistakin viestiä, että Baltian maiden tulisi ottaa lisää oppia Suomesta eli satsata omaan suorituskykyyn enemmän kuin huutaa apua Atlantin takaa." All Baltic countries spend considerably higher percentages, with Estonia over the NATO 2%. https://t.co/GaP7GC6ir3

Edasi hakati Ilvese Twitteri kontol arutama, mida kõike Eesti ja Soome kaitsekulutuste alla arvama peaks. Ühele kommentaarile vastab Ilves üsna sapiselt.

„Harimatu ullikesena olen ma tänulik, nagu ma juba ütlesin. Pluss ka mina kannatan selle nõukogude järgse stressisündroomi all, mille all kannatavad TP Haloneni sõnul kõik eestlased.”

As an uneducated simpleton I am grateful, as I already said. Plus I too suffer from that post Soviet stress syndrome that all Estonians suffer from according to TP Halonen.