Ilves: aina enam inimesi saab uudiseid sotsiaalmeediast, kus domineerivad libauudised

Viimase kümne aastaga oleme läbinud endale paljuski teadvustamata ühiskondliku ülesehituse muutuse, kus kõik näeb samamoodi välja, aga tegelikkuses toimib kõik täiesti teistmoodi, rääkis president Toomas Hendrik Ilves "Ööülikooli" loengus.

Ilvese sõnul saavad kaks kolmandikku ameeriklastest täna oma uudised sotsiaalmeediast, kus üha enam annavad tooni valeuudised ning see murendab ka demokraatiat, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kolm kuud enne viimaseid USA presidendivalimisi jagati sotsiaalmeedias presidendivalimistega seoses 8,7 miljonit libauudist ning 7,4 miljonit pärisuudist. Ja kui sa tead, et ameeriklaste jaoks on põhiline uudisteallikas sotsiaalmeedia, siis sa saad aru, kui haavatavad on mitte ainult valimised ise, vaid ka valimiste eelne periood."

Ilvese sõnul puudutavad taolised ründed just demokraatlikke riike ja selle vabu valimisi nin gka Eesti peab sellele mõtlema.

"Oleme ohustatud viisil, nagu me pole kunagi varem ohustatud olnud. Me võiksime olla ka siin Eestis valvsad ja mõelda selle peale, kuidas valimisi saab mõjutada. Aga see ei tähenda, et peaksime hakkama piirama sõnavabadust. Me ei tohiks valeuudiste pärast minna hulluks ja hakata karjuma, et valimised ei toimi. Aga me peaksime olema ette valmistatud selleks, mis võib juhtuma hakata ka meil."

Pikemalt saab lugeda ERRi uudisteportaalist.