Ilutulestikuga hooletu ümber käimine lõppes mehele sõrme kaotusega

Jõululaupäeva hommikul sai politsei teate, et Võrus Piiri tänaval leidis üks naine enda aiast inimese sõrme. Selgus, et möödunud ööl püüdis napsitanud mees sünnipäeva puhul saluuti lasta, kuid rakett lõhkes juba käes.

Nii päästjad kui ka korrakaitsjad tuletavad igal aastal vahetult enne aastavahetuse pidustusi meelde, et pürotehnikaga ringi käimisel tuleb alati olla ettevaatlik: kasutada neid inimestest ohutus kauguses ja rakette käsitledes tuleb olla adekvaatses olekus. Paraku kipuvad ülemeelikus tujus inimesed ohutusnõudeid unustama.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul said möödunud aasta pühadeperioodil korrakaitsjad teate kuuest vahejuhtumist, kus osaliseks ka raketid. Kaks neist, mis leidsid aset küll juba jõulupühade paiku, lõppesid asjaosaliste jaoks traumapunktis.

15.detsembri õhtul kell 16.45 sai häirekeskus teate, et Tartus Narva maanteel asuva kaupluse lähistel on veriste sõrmedega mees, kes vajab abi. Sündmuskohale saabunud politseile selgitas joobes 52-aastane mees, et keegi oli talle andnud raketi, mille ta ise siis oma käes mingi hetk süütas. Põlema süüdatud rakett jõudis mehe käes aga enne selle ära viskamist juba põlema lahvatada ning mehele tervisekahjustuse tekitada. Meedikud viisid õnnetusjuhtumi tagajärjel viga saanud mehe esmaabiks traumapunkti. Keegi kõrvaline selles vahejuhtumis viga ei saanud.

24.detsembril kella 15.15 paiku sai politsei teate, et Võrus Piiri tänaval leidis naine oma aiast inimese sõrme. Politsei selgitas traumapunkti kaudu, et 23.detsembril toodi ravile tõepoolest mees, kes oli vigastanud mitmeid sõrmi ja seda ilutulestiku raketiga. Mees selgitas, et tähistati sünnipäeva, mille käigus püüdis ilutuld teha, kuid rakett lõhkes käes.

Olenemata sellest, et enamikke pürotehnilisi tooteid ei tohi alla 14-aastastele müüa (võib vaid juhul, kui tootel on vastav märge), siis sai aastavahetusel politsei teateid ka paugutite ja rakettidega "mänginud" lastest.

31.12 kl 00.45 sai politsei teate, et Põlva vallas Tartu maanteel on kamp poisikesi, kes paugutavad kortermaja akende all. Helistajale tundus, et noorukid teevad seda sihilikult, häirides niimoodi teiste rahu. Politsei saabudes olid poisid lahkunud. Helistaja püüdis eelnevalt ka ise poisse leida, kuid tulemuseta.

31.12 kl 19.15 sai politsei teate, et Tartus Riia tänaval viskab kamp poisikesi liinibussi alla ilutulestiku raketi, buss sõitis edasi ja õnneks keegi viga ei saanud. Poisikesed põgenesid sündmuskohalt.

01.01 kl 00.15 Räpinas Võõpsu maanteel teatati, et üks mees lasi BMW suunas raketi ja auto kapott sai kahjustada. Autoomanik pöördus kahjunõudega kindlustusse, raketi laskja on politseile teada.

01.01 kl 00.40 Tartus Anne tänavalt edastati häirekeskusele info, et keegi lasi raketiga rõdu ukse klaasi katki. Politsei poolset sekkumist ei soovinud, tekitatud kahju edastatud teadmiseks korrakaitsjatele.

Lääne prefektuur sai uusaastaööl teate kolmest juhtumist, kus osaliseks ka ilutulestik.

1. jaanuaril kella 00.30 ajal sai politsei teate sündmusest Saaremaal, kus inimene pani ilutulestiku pehmele pinnale, see läks ümber ja lendas vastu inimesi. Politsei käis sündmuskohal, kus selgus, et ümber läinud ilutulestik rikkus ühe inimese jope ja keegi viga ei saanud. Politsei fikseeris olukorra ja selgitas esmased asjaolud, kuid kuna tegemist ei olnud kellegi vara tahtliku rikkumisega, siis osapooled lahendavad selle tsiviilkorras.

1. jaanuaril kella 01.30 ajal sai häirekeskus teate Raplamaal juhtunud õnnetusest, kus mees sai viga, kui läks kontrollima, kas rakett töötab. Mees toimetati haiglasse.

1. jaanuaril kella 01.30 ajal sai Häirekeskus teate Pärnus juhtunud õnnetusest, kus meesterahvas vigastas raketiga oma kätt ja ta toimetati haiglasse.

Politsei tuletab meelde, et pürotehnikaga ringi käimisel järgige alati ohutusnõudeid – ärge kasutage pürotehnikat rahvarohketes kohtades ja jälgige, et pürotehnika oleks inimestest ohutus kauguses.

Ärge laske pürotehnikaga askeldada alkoholi tarvitanud sõbral või tuttaval, kes võib ebaadekvaatses olekus ohtu seada nii enda kui ka teiste elu. Pürotehnika aga laste kätes on ohtlik nii neile endile kui ka ümberkaudsetele inimestele ja nende varale, sest lapsed ei pruugi alati kõike ohte ette näha ning mõelda.