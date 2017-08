Ilmatsalu elanikud raevus: kraanivesi on reostunud, aga paljud said sellest nädalaid hiljem teada

Pilt on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Tartumaal Tähtvere vallas Ilmatsalus asuva Kooli tee 1 elanikud on püha viha täis, sest juba 10. augustil kohalikus lasteaias võetud proov näitas, et aleviku vees on fekaalset reostust. Nemad said sellest teada alles kaks nädalat hiljem ja sedagi juhuslikult.