Ilmateenistus: tänase palavusega kaasnevad õhtu poole äikesevihmad. Nädalavahetusel tuleb ilm jahedam ja pilvisem

Riigi ilmateenistuse andmetel on täna Eestis üpris kuum ilm, õhutemperatuur on 28-33 kraadi vahel. Metsades on kohati suur tuleoht, eriti Ida-Viru-, Valga- ja Läänemaal. Õhtul algavad äikesehood ja on tugevate tuuleiilide ja rahe oht.