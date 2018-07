Ilmateenistus: Ilm jääb ka lähipäevadel kuumaks ja meri külmaks. Suplemiseks tuleb siirduda Lääne-Eesti randadesse

Riigi ilmateenistuse valvesünoptiku sõnul püsib ilm lähipäevadel väga kuum ja erilisi muutusi pole ette näha. Neljapäevast hakkab ilma mõjutama madalrõhkkond. Soome lahel on rannavesi jätkuval külm ja Lääne-Eestis soe. Tuul vaibub ja muutub lähipäevadel muutlikuks, mis hakkab merevett vaikselt soojendama.

Kõrgrõhkkond jätkub kuni neljapäevani ja temperatuur tõuseb sisemaal üle 30 kraadi. "Ilm on suurema sajuta, kuigi ajuti võib ka hoovihma sadada. Kõige suurem hoovihma võimalus on enne neljapäeva täna," ütles Riigi ilmateenistuse valvesünoptik täna Delfile.

Merevesi jääb külmaks, sellest hoolimata, et päike seda hakkab kuumaga üles soojendama ja tuul hakkab vaibuma ning muutub lähipäevadel muutslikuks. "Kuna vesi on ikkagi nii külmaks läinud, siis soojenemine võtab kõvasti aega. Soome lahes püsib täna ja homme veel kagu-ida tuul, mis ei soodusta vee soojenemist, aga tuul on mõõdukas," lausus sünoptik täna Delfile.

Sünoptiku sõnul võib mõnes lahesopis Soome lahel vesi ka soe olla. "Igal pool pole ilmateenistusel kahjuks vaatlusandmeid. Idatuulele suletuks jäävates lahesoppides võib teoreetiliselt vesi olla soe. Veetemperatuur on Soome lahel meie vaatluspunktides 7-12 kraadi, välja arvatud Narva-Jõesuus, kus see on 24 kraadi," kommenteeris sünoptik.