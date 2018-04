Ilmar Raag vene keelt propageerivast üritusest Totalnõi Diktant: keele oskamist pahaks panna oleks ju naeruväärne

"Sellesse üritusesse tuleb väga rahulikult suhtuda," leidis Raag ülemaailmsest vene keele etteütlusest rääkidas. "See oli ju vabatahtlik. Mida see meile saab halba teha, kui me oleme oma nägemuses ja haridustaotlustes kindlad?" küsis ta retooriliselt.

Raagi arvates on igale väikerahvale vajalik ja uhkuse asi võõrkeeli, ka oma naabrite keeli osata. "Kui me läheme näiteks Belgiasse, siis keskmine belglane räägib teile vastu ilma probleemideta saksa, prantsuse või flaami keelt. See peaks olema väikerahva uhkuse küsimus, et me suudamegi rohkem," leidis Raag. "Minu meelest oleks loogiline, kui iga eestlane oskaks nelja keelt, millest üks võiks olla meie naabrite keel - vene keel," märkis ta.

Ülemaailmnset vene keele etteütlust Totalnõi Diktant korraldati Tallinnas eile juba kuuendat korda. Üritus toimus üheaegselt Solarise keskuse kontserdisaalis, Tallinna Ülikoolis ja Vene Kultuurikeskuses. Tallinna oli tulnud etteütlust läbi viima ka vene superstaar Dima Bilan.