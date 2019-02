Ilmar Raag vene keelt propageerivast Totaalsest Etteütlusest: vene keel on ka Putini opositsionääride keel

"Kremili soov on liita vene keel Putini ideoloogiaga. Meie valik on, kas me nõustume sellega või mitte," märkis Raag Delfile antud kommentaaris. "Mina ülteks pigem, et Puškini keel kuulub Puškinile ja vene rahvale, mitte Kremlile. Selles suhtes ei meeldi mulle, kui vene keele õppimist kas ühte või teist pidi seostatakse poliitikaga."

Raagi meelest on selge, et üritust korraldavat organisatsiooni Russkii Mir on tõepoolest kasutatud ka poliitilise mõjutustegevuse masinana. Ka nõukogude ajal oli tema sõnul taoliste organisatsioonidega seotud erineval viisil ja määral luurjaid. "On ilmne, et seda püütakse ka praeguse režiimi huvides ära kasutada," leidis Raag.

Samas märkis ta, et vene keeles räägivad ka Putini režiimi opositsionäärid.

"Kas ma Hodorkovski või hoidku jumal, Navalnõiga, peaksin siis järgmine kord rääkima inglise keeles?" küsis Raag irooniliselt. "Vene keeles siis ilmselt nendega rääkida ei sobi."

Raag tõi välja, et taolisi etteütluseid korrldavad ka näiteks prantslased ja teisedki rahvad. "Selle teemaga ei peaks me oma pead vaevama, meil on palju olulisemaid küsimusi," leidis ta.

Vene keelt maailmas propageerivat Totaalset Etteütlust on Tallinnas korraldatud juba kuus aastat. Üritust korraldab ja rahastab Tallinna linn, selle eestvedajaks on linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Üritus toimus ka teistes eesti linnades. Lisaks Eestile ja Venemaale toimus möödunud aastal üritus veel 45 riigis.