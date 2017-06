Ilmar Raag: Mali töötutele noortele on terrorism justkui juhutöö

Režissöör Ilmar Raag veetis veidi enam kui pool aastat Malis ÜRO rahuvalvemissioonil, kus veendus, et terroristiks võib hakata täiesti tavaline inimene.

Raag kirjeldas Õhtulehele, et rünnakute jaoks palgatakse töötuid noori või ühiskonna kõige madalamal astmel seisvate hõimude karjuseid. "Usuline pool pole neile sugugi tähtis. Kuna tööpuudus on suur ja vaesus kirjeldamatu, siis võetaksegi pakkumine vastu." Ta lisas, et terrorism on seal justkui juhutöö.

Raag sõnas, et suhtub pärast missiooni moslemitesse tunduvalt rahulikumalt: "Peamine tarkus, mida ma sealt õppisin, on see, et tegelikult peaks igasse inimesse suhtuma vastavalt sellele, kuidas ta käitub."

Raag osales möödunud aasta augustist kuni tänavu aprillini Malis ÜRO rahuvalvemissioonil tõlgina, kus vahendas peamiselt ÜRO liikmeid ja kohalikke, valdavalt prantsuse keeles.

Loe intervjuud Õhtulehest!