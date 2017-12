Illegaalsete piiriületuse arv on aastaga vähenenud

Foto on illustreeriv Foto: PPA Lõuna prefektuur, PPA

Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone Eesti-poolse piiririba väljaehitamine on alles pooleli, kuid juba on statistikast näha, et see on aidanud kaasa nii salakaubaveo kui ka illegaalsete piiriületuste vähenemisele.