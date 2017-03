Iiveldama ajavalt sooja bussi juht: inimesed istuvad jopedes, mütsid peas, mõnel isegi kindad käes – no millest me räägime!

Möödunud reedel hakkas ühel reisijal Kiviõlist töötajaid Rakvere lihakombinaati sõidutanud bussis paha. Kui reisija bussi peatumist palus, ei jätnud bussijuht bussi kohe seisma, kuid enda sõnul üksnes seetõttu, et leida peatumiseks sobivam koht.

„Et bussis oli palav, seda ma ka vähe usun,” kommenteeris bussijuht Toivo, kelle bussis möödunud reedel ühel reisijal nii paha hakkas, et ta kokku kukkus. Pärast seda, kui Toivo oli bussiga ära sõitnud, tuli kohale kiirabi, kes mõõtis naisel vererõhku, mis oli üle 200 mm Hg.

Toivo ütles bussi kütmist selgitades, et hommikuti on jahe ja päris külma bussiga sõita ei saa. „Kui inimesed istuvad jopedes, mütsid peas, mõnel isegi kindad käes – kui nad ei võta end isegi 50 minuti jooksul, mis sõidu peale kulub, riidest lahti, no millest me siis räägime!” selgitas Toivo, et reisijatel hakkas tema hinnangul bussis palav just üleriiete tõttu.

Samas nentis Toivo, et talle on ka varem öeldud, et bussis on liiga palav. „Mis ma olen vastanud? Ma olen püüdnud vähemaks võtta ja kogu lugu,” rääkis ta. Toivo rõhutas, et tegu on Põhjamaa bussidega, mistõttu on seal küte täiesti arvestatav. „Meil on osa busse, mis on lõuna poolt tulnud, need on jälle külmad, kus – vastupidi – lõdisetakse.”

Rääkides naisest, kellel bussis paha hakkas, ütles bussijuht, et see oli üks suur segadus. „Tal hakkas, mitte põrgukuumusest, aga iseenesest paha,” kommenteeris bussijuht. Naine palus bussi seisma jätta, kuid Toivo ei reageerinud kohe, enda selgitusel seetõttu, et tahtis peatuda pisut eemal bussipeatuses, kuna seal oli seisma jäämiseks rohkem ruumi.

Bussijuhi sõnul kõndis naine omal jalal välja ja temaga läks kaasa 3–4 reisijat, kes naisega väljas rääkisid. Ühel hetkel tulid nad bussi tagasi ja ütlesid, et naine tagasi bussi ei tule, sõitke edasi. „Ma ei küsinud, et kuidas nüüd inimene üksinda pimedasse metsa vahele jääb, keegi mitte midagi mulle rohkem ei öelnud, kui et sõidame edasi, ja üks suur segadus tuli välja,” võttis Toivo asja kokku. „Jah, selles ma tunnistan ennast süüdi, et ma oleks pidanud minema ise uurima, milles on asi.”

Bussi taha oli seisma jäänud teine buss, kes ilmselt märkas, et Toivo oli ohutuled sisse lülitanud, ja tahtis ehk küsida, kas kõik on hästi. Too buss oli Toivo järel samuti juba ära sõitmas, kuid nägi siis, kuidas teepervel naine kokku kukkus, ja kutsus kiirabi.

Nädal varem hakkas teiselgi reisijal Toivo bussis paha ja ta tahtis maha, kuid kuna buss piisavalt kiiresti seisma ei jäänud, oksendas noormees bussi. „Ütleme ausalt välja, see oli joomise tagajärjel,” rääkis bussijuht, et palavus ei puutunud asjasse. „Siin oli ka väikene segadus – kui on liiklusohtlik olukord, ma ei saa keset maanteed seisma jääda, tee ei ole nii lai,” selgitas ta, et ka tookord otsis ta peatumiseks laiemat kohta.

Bussifirma omanik ütles, et Toivoga on ka varem probleeme olnud, mistõttu otsustati ta nüüd ametist vabastada. Varasemate probleemide kohta küsides hakkas bussijuht aga naerma. „Need on kõik niuksed lollid juhused,” sõnas ta ja rääkis, et ükskord ei märganud ta näiteks bussi oodanud inimest ja sõitis temast mööda. „Igas töös tuleb oma konksusid ette, aga midagi eluohtlikku ei ole korda saadetud,” kinnitas ta.

Toivo pidas bussijuhi ametit üle 30 aasta ja on praegu juba kolm aastat ka pensionil, nii et uut tööd ta otsima hakata ei plaani.