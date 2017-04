Iirimaal tabatud arvatav palgamõrvar on Imre Arakas! Tunamullugi ütles ta Ekspressile, et elab siiani ohtlikku elu

Keskkriminaalpolitseist kinnitati Delfile, et Iirimaal vahistatud Eesti palgamõrvar on Imre Arakas. Eestis on teda aastaid seostatud allilmaga ning omal ajal nimetati teda meedias ka "Eesti James Bondiks".

The Irish Times kirjutas, et Iiri politsei vahistas Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest. Neist üks on Eesti palgamõrvar, kes saabus Iirimaale, et töötada Kinahani jõugu heaks. Tema hüüdnimeks on The Butcher ("Lihunik") ning ta on seotud kuritegudega mitmes riigis.

Praeguseks on selge, et tegu on Imre Arakaga. Eestis on ta kuulus näiteks sellega, et põgenes Nõukogude ajal Toompeal kohtust. Arakas oli kolme teda valvanud eestlasest miilitsa vahelt kohtusaalist välja tormanud. Teda ei peatanud tagaajajate hüüded ega püstolilasud. Lähemalt saab lugeda Ekspressi artiklist.

Lisatud ka video sellest, kui Tarmo Vahter Arakaga kohtus. Arakas rääkis talle oma kunagisest põgenemisest, lähemalt vaata videost!

1990ndatel nimetati teda kohalikus meedias ka allilmaliidriks. Arakas lahkus Eestist pärast seda, kui teda oli 1997. aastal kodumaja juures tulistatud. Ükski kolmest lasust Arakast ei tabanud. Ta kolis Hispaaniasse Marabellasse. 2001. aastal nimetas SL Õhtuleht teda suisa sealseks "Eesti James Bondiks".

Loe veel

Viimasel kümnendil on teda ka vahel Eestis nähtud, ent mitte tihti. 2015. aastal andis Arakas Tarmo Vahterile eksklusiivintervjuu (link loole eespool - toim), kus jäi siiski salapäraseks. Küsimuse peale, millega ta tegeleb, vastas Arakas: "Praegult jään vastuse võlgu." Ta sõnas, et peab end materiaalselt kindlustatud inimeseks.

"Kas sa elad jätkuvalt ohtlikku elu," uuris Vahter.

"Natuke võib-olla jah," kinnitas Arakas.

Iiri ajakirjanduse andmetel oleks Arakas palgamõrva eest teeninud 100 000 eurot. Kinahani jõugu rünnakud Dublinis baseeruva Hutchi perekonna ja nendega seotud isikute vastu on nõudnud praegustel andmetel 11 inimelu.