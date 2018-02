Iirimaal kohut ootava Imre Araka tõlk Kristel Meier on süüdi mõistetud narkosmugeldaja

Iirimaal kohtuistungeid ootava mõrva plaanimises süüdistatava Imre Araka kohalikuks tõlgiks on värvika minevikuga eestlanna Kristel Meier. Naine püüdis koos kaaslastega kuus aastat tagasi Iirimaalt Eestisse kokaiini smugeldada, jäi aga vahele ning mõisteti vangi.

"Iseenesest suhtlesin inglise keeles, kuid Iiri õigussüsteem eraldas mulle ka tõlgi. Kristel Meier on tema nimi. Tegus tüdruk. Kusagil umbes kuus aastat tagasi oli temast lugu Eesti Eks­pressis. Vedas kellegi neegri tagumikus kokaiini Iirimaalt Eestisse ja jäi vahele. Sõbrad ka. Nüüd aga tagasi tõlkimas Iiri politseis. Toimiku lk 82 lehel väidab, et nii juba kümmekond aastat," kirjeldab oma tõlki Eesti Ekspressile antud intervjuus Imre Arakas.

Tõesti, 19. aprillil 2012 aastal Eesti Ekspressis ilmunud loos kirjeldatakse, kuidas Iirimaalt toodud kokaiini Tallinnas maha müüa üritanud kolmik - nigeerlane ja kaks Eesri naist - mõisteti vangi. Narkootikumi tellijad pääsesid tingimisi karistusega.

2011. aasta sügisel omandas Iirimaal elav ja sotsiaaltoetustest elatuv paar – nigeerlane Frank Nwaogu ja eestlanna Kristel Meier (varasema nimega Romanenkov) portsu kokaiini. Et Nwaogut oli Iirimaal kokaiinimüügi eest karistatud, otsustati meelemürk maha müüa Eestis. Nad sõitsid Tallinna ja Kristel uuris oma tuttavalt Criss Jõksilt, kas see leiaks umbes 20 grammile kokaiinile ostja. 30. septembri õhtul kell 23 andiski Jõks kokaiini Henry Masingule, saades vastu 1300 eurot.

Kokaiini transporditi ka pärasooles

Edukas tehing kasvatas isu. Panused tõusid. Kuu aega hiljem, ööl vastu 21. oktoobrit saabus Norra ja Soome kaudu reisinud Nwaogu uuesti Iirimaalt Eestisse, kaasas 111 grammi kokaiini, mis pakitud seitsmesse kilemunasse ja peidetud pärasoolde.

MTA uurimisosakonna narko- ja salakauba talituse juhataja Margus Raspel tunnistab, et kohtas selle juhtumi puhul narkoveo korraldajate poolt ennekuulmatut ülbust. "Näiteks Kristel Meier eitas oma tegusid väga vihaselt kuni uurimise lõpuni välja, kuigi kõik oli tõendatud. Isegi oma telefonikõnedes rääkis ta varjamatult kokaiinist."

Karistused mõisteti üheksale kohtualusele kokkuleppemenetluses. 2011. aasta oktoobrist saadik vahi all viibinud Jõksile ja Meierile määrati kolm ja pool aastat vangistust, millest üks aasta tuleb ära kanda reaalselt, ülejäänu osas kehtis viie aasta pikkune katseaeg. Lisaks konfiskeeriti Meierilt 7870 eurot.

Iiri võimud süüdistavad Imre Arakat allilmasidemetega Belfasti mehe mõrva kavandamises. Arakas teatab intervjuus Ekspressile, et pole mingit tapmist plaaninud. Ta paneb imeks politsei tegevust ja olulise asitõendi mahavaikimist, mis kõneleks tema kaitseks.

Iirimaa kohtute pressiesindaja Gerry Curran selgitas eelmise aasta aprillis Delfile, et sealse seadusandluse kohaselt on tegu raske kuriteoga, aga karistusnorme ehk maksimaalselt karistust pole ette nähtud. Ta selgitas, et karistuse suuruse otsustab kohtunik kohtumaterjalidele toetudes.

Iiri ajakirjanduse andmetel oleks Arakas palgamõrva eest teeninud 100 000 eurot. Kinahani jõugu rünnakud Dublinis baseeruva Hutchi perekonna ja nendega seotud isikute vastu on nõudnud praegustel andmetel 11 inimelu.