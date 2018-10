Igor Taro prokuratuuri otsusest: mõne aasta pärast võib meil olla riigieelarve asemel "koalitsiooni ühiskassa"

Taro ütles Delfile, et on prokuratuuri kokkuvõttest aru saanud seda, et kuna seadusandja on välistanud toimingupiirangu reeglite kohaldamise riigieelarve menetlemise ettevalmistamisel ja selle vastuvõtmisel, siis järelikult keegi ei kanna vastutust selles protsessis juhul, kui toimingupiirangule viitavad asjaolud ilmnevad. "Ühesõnaga, seadusandja on teinud endale sellise reegli, et riigieelarve menetluses me ei käsitle ühtegi sellist asja korruptsioonina ja seetõttu prokuratuur siis teeb järelduse, et see ei saa olla korruptsioonina käsitletav," rääkis Taro.

Tema sõnul on valitsus hoolimata sellest, et juriidiliselt on kõik korrektne, siiski andnud õiguslike ja moraalsete piiride kompamisel väga halba eeskuju ja ilma avaliku hukkamõistuta võib selline piiride kompamine minna veelgi kaugemale. "Võib juhtuda, et meil mõne aasta pärast ei ole enam 30 miljonit suvaliselt jagamisel, vaid näiteks 300 miljonit ja lõpuks ei olegi enam riigieelarve, vaid nii-öelda koalitsiooni ühiskassa. See on see põhimõte, millele tuleks tähelepanu juhtida praegu," rõhutas Taro.