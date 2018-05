Igor Taro: paljulapselised pered seisavad väljakutsetega silmitsi nii laenu taotledes kui ka veekeskusesse minnes

"Ettevõtjate perekäitlusest on ka juttu olnud. Vaid üksikutes kohtades võib pere olla hinnakirja järgi ka suurem kui kaks pluss kaks liiget," nentis Taro. "Näiteks Värska sanatooriumis töötades lasin ma ise selle muudatuse sisse viia, et veekeskuse perepilet oleks Perekaardi omanikele kättesaadav sama hinnaga olenemata laste arvust ja see hakkas kehtima 1. juunist 2015," ütles ta. "Ettevõttel pole sellest midagi kaotada, sest suurema laste arvuga pere teeb nagunii lisateenustega suurema käibe," lisas Taro. "Perepiletid pole muidugi otsustava kaaluga, aga kõigist sellistest pisikestest detailidest kujuneb suurem pilt ning ühiskonna hoiak."

"Suure pere elu on tegelikult üsna lahe, kuna öeldakse, et jagatud mure on pool muret, aga jagatud rõõm on topeltrõõm," sõnas Taro. "Meil on igal juhul kodus mitmekordne topeltrõõm ja sooviksime, et Eesti ühiskonnas oleks sellest arusaamine valdav ja loomulik, et kaks vanemat pluss neli last ongi täiesti normaalne peremudel," lisas ta. "See on pikemas perspektiivis Eestile oluline ning täiesti kohane arenenud riigile," ütles Taro.

Isade Foorum koondab nelja ja enama lapse isasid, kes on edukad nii pere- kui töörindel, panustavad aktiivselt ühiskondlikku ellu ning omavad seetõttu ka tugevat sotsiaalset närvi. Foorumi eesmärk on leida Eestis need sotsiaalmajanduslikud tõkked, mis takistavad eestlastel saada niipalju lapsi, kui nad tegelikult soovivad.