Igor Mang käis politseis ütlusi andmas

Põhja politseiprefekturi pressiesindaja ütles Delfile, et ahistamises süüdistatud täheteadlane Igor Mang on käinud politseis ütlusi andmas.

Uurimise huvidele viidates ei saanud pressiesindaja täpsustada, mida astroloog Igor Mang süüdistustele vastuseks ütles.

Mäletatavasti süüdistab hulk astroloogiahuvilisi naisi teda soovimatus ligitikkumises ja kõige sobimatumal moel katsumises.

Delfile on täheteadlane varem kinnitanud, et telesaates "Pealtnägija" kirjeldatud ahistamist pole kunagi toimunud, olgugi, et see on salvestuselt kuulda.