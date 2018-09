Igor Gräzini esimesed muljed europarlamendist: a dream come true!

Te olete nüüd esimese europarlamendi trehvunksi teinud. Tsiteerides klassikuid, mis tunne on?

Ütleme niimoodi, see on kahe otsaga mäng. See on see, kui teostub unistus, mis sul on olnud kakskümmend aastat. Mille kohta öeldakse “ a dream come true”! Ja järgmine: “Ma ei tahaks kunagi enam ärgata! Kui juba klassikuid tsiteerime, siis ütleme nagu Goethe: “Oh aeg, peatu!”

Sa ootad kuni keegi su külla kutsub, et sa uksest sisse saaks. Ja siis tuleb sinu tore tulevane assistent, kes viib su käekõrval kuskile ja siis öeldakse, et see on sinu office! Ja siis hakkab peale tavaline rutiin. Alates mobiilinumbrist ja igasugustest muudest asjadest.

Puhas unelemine muutub tegelikkuseks. Ja ongi nii! Muide, ma korraks küsisin endalt esimese päeva lõpul, kus ma polnud veel ametlikult seal: “Igor, kas see nüüd ongi see millest sa unistad? Kas sa sellist Eestit tahtsidki?” Ja ma mõtlesin natuke selle üle järele ja ütlesin — “Jah!” See ongi enam-vähem see, mida ma võin tahta.

Kuidas on teil olmelised küsimused Brüsselis lahendatud, kas olete juba elukoha leidnud?

Ma ei kavatse midagi olmelist seal teha. Ma elan hotellis. Kui oled esimesel päeval seal, siis on sinu tulevane assistent nagu lapsehoidja. Kõik on sinu pärast mures. See hoolitsus on nii ülevoolav, et ühel hetkel, kui olin juba väsinud, ütlesin aitäh ja, et lähen nüüd hotelli. Ma lähen ise, pole vaja saata, ma olen täiskasvanu. Ja siis ma otsisin seda hotelli poolteist tundi! Ma ei julgenud oma abilistele tagasi helistada, muidu nad arvavadki, et ma olen hull. Magan parem pargipingil kui küsin kelleltki nõu!