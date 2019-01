Igor Gräzin poliitplaanidest: olen kui Raja Teele. Kui vaja, pakun end ise

Kella 16 paiku Delfiga suheldes on Gräzin selgelt rõõmsas tujus. "Esimene tunne on vabadus! See on nii hea," kirjeldab ta emotsioone pärast seda, kui suhtele Reformierakonnaga kriipsu peale tõmbas.

Mis saab edasi? Kelle ridades võiks euroskeptikuna tuntud Gräzin ikkagi Euroopa Parlamenti kandideerida? Gräzin sõnab, et praegu midagi konkreetset ei ole. "Kui tahan siiski poliitikas olla, siis tõenäoliselt Euroopa Parlament," arutleb ta. Gräzin ütleb, et tuleval esmaspäeval hakkab ta otsuse vaagimisega rohkem tegelema. Ta plaanib kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega teistest riikidest, kes samuti euroskeptikud. Neilt nõu küsida.

Kui ta otsustab poliitikas jätkata, siis peab ta Eestis kandideerima mõne erakonna nimekirjas. Tõsi, alati on võimalik nn Tarandit teha ehk üksikkandidaadina koht saada, aga see oleks pehmelt öeldes ülikeeruline. Gräzin sõnab, et on suhelnud kõigi parteidega. Täna oli meedias juttu, et ehk on kosilaseks EKRE, vaated võiks kattuda, kuid Gräzin rõhutab veelkord, et pole mingit otsust teinud. Ta alles kaalub, kas poliitikas jätkata. Ta viitab ka, et on kui Raja Teele, ta ei jää tingimata pakkumist ootama, vajadusel tegutseb. "Kui vaja, pakun end ise."

Reformierakonnast lahkumise kohta kirjutas Gräzin täna sotsiaalmeedias, et vaba majanduse asemel on enam kui kümme aastat ehitatud riigikapitalismi. "Erakonna algsed liberaalsed väärtused on kustunud ja minu püüded erakonda nende juurde tagasi kutsuda on osutunud tulutuks," arutles ta.