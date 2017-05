Igor Gräzin: mage, kuidas valitsus Katariina-aegse purjus mõisniku kombel endale tõlla kohale kamandas

Riigikogulane Igor Gräzin esitas tänasel riigikogu istungil arupärimise, kus uurib, miks valitsus Brüsselisse põrutas ja muutus nii suisa pagulasvalitsuseks.

"3. mail sõitis Eesti Vabariigi valitsus oma asju ajama Belgiasse. Aga suveräänse Eesti Vabariigi suveräänne võimuvaru ja selle väljaviimine Eesti suveräänselt territooriumilt muutis Eesti Vabariigi valitsuse tol hetkel pagulasvalitsuseks ehk valitsuseks in exile, sest suveräänne võim teostub suveräänsusdeklaratsiooni järgi üksnes suveräänsel Eesti Vabariigi territooriumil, mitte Belgias," sõnas Gräzin riigikogus.

"Seda momenti rõhutas ka Juncker, pöördudes Eesti Vabariigi valitsuse kui pagulasvalitsuse poole sõnadega "Jüri and his government"," lisas ta.

"Kellele teist enestest või välismaalt tuli idee astuda samm, mis jääb vaid mõne sentimeetri kaugusele riigi reetmisest? Mida sihukest te seal ajasite, mida ei saanud teha Eesti rahva ja parlamendi silma all ja meie territooriumil? Kas sõidumaterjalides on osi, mis usaldatakse jälle riigisekretäri kätte saladustena tema raudkappi? Ja veel. See, kuidas Vabariigi valitsus Katariina-aegse purjus mõisniku kombel endale tõlla kohale kamandas, on esteetiliselt mage, aga kui arvata, et Nordica on riigi enese allasutus, siis ka võimu kuritarvitamine," jätkas Gräzin. Meenutuseks - Delfi kirjutas möödunud nädalal, et ministrite Brüsselist kojutoomiseks võeti lennuk Stockholmi liinilt, mille reisijad toimetati Tallinnasse alles järgmisel hommikul.

"Niisiis, Jüri ja sinu valitsus, kas on ka häbi? Vabandust, allkirjad! Jah, õige. Allkirjas: Helme, Laanet, Kert, Boroditš, Milling, Põlluaas ja Gräzin."

Sotside ridadesse kuuluv riigikogu esimees Eiki Nestor kostis: "Kui see arupärimine mingil põhjusel vastab kodu- ja töökorra seadusele, siis ma saadan ta edasi."