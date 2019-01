Igor Gräzin lahkus Reformierakonnast: partei liberaalsed väärtused on kustunud

"Mõistan hästi, mida Ronald Reagan mõtles demokraatidest lahkudes oma ütlusega: "Mitte mina ei lahkunud erakonnast, vaid erakond lahkus minust"," kirjutab Gräzin Facebookis.

"Seda Reformierakonda, mille loojate hulgas olin 25 aastat tagasi, ei ole täna enam olemas. Kodanike riigi asemel oleme ehitanud riigiaparaadi, kes hoolib paberitest rohkem kui inimestest. Vaba majanduse asemel on enam kui kümme aastat ehitatud riigikapitalismi. Erakonna algsed liberaalsed väärtused on kustunud ja minu püüded erakonda nende juurde tagasi kutsuda on osutunud tulutuks," arutleb ta.

"Reformierakonnale valimisedu soovida oleks ilmselt silmakirjalik. Kuid tänan kõiki erakonnakaaslasi, kellega oleme olnud sõbrad, ja loodetavasti oleme pärast väikest mossitamist ka edaspidi."

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo sõnas hiljuti Delfile, et partei sai Gräzini kavatsusest poliitikaga lõpparve teha teada riigikogu valimisnimekirjade koostamisel. Küsimusele, kas Reformierakonna ja Gräzini vahel on olnud lahkhelisid, vastas Keldo eitavalt. "Eks Igor on alati olnud värvikas oma väljaütlemiste poolest, aga mingeid lahkhelisid küll ei ole," lausus ta.

Seda, et Gräzin parteist lahkub, Keldo ei teadnud. "Kuigi Gräzin loobub poliitikast ja astub vastu uutele väljakutsetele oma elus, on ta endiselt Reformierakonna ja meie meeskonna liige. Soovime Igorile oma uutes tegemistes palju edu."