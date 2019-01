Igor Gräzin kaebas Keskerakonna nimel Brüsselis Ansipi peale

Reformierakonna tänase esimehe Kaja Kallase asemel aastaks europarlamenti saanud Igor Gräzin teatas eile oma lahkumisest kauaaegsest koduparteist. Oma partei suhtes juba pikemat aega kriitikanooli pildunud poliitik andis küll mõista, et tahab maikuus toimuvatel eurovalimistel taas kandideerida, kuid ei öelnud välja, millise poliitilise jõu nimekirjas ta seda teeb.

Tükk aega ringleb Tallinnas aga arvamus, et Gräzin võib olla lähenenud Keskerakonnale, koguni sõlminud seal salapakti võimalikuks kandideerimiseks. Kui arvestada, et ta oli üks vähestest Reformierakonna poliitikutest, kes tänulikult Tallinna TV saadetes juttu vestis, võis see olla loogiline.

Kuid Delfi on näinud nüüdseks huvitavad dokumentaalset tõestust, mis näitab, et Gräzin on juba natuke aega tagasi Euroopa kuluaarides Jüri Ratase eest ja Reformierakonna vastu dzotile viskunud.

Nimelt läkitas veel täiesti seaduslikult Reformierakonda kuulunud europarlamendi liige novembri keskel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri lauale üpris veriselt Ansipit kritiseerinud kirjatüki. Mis veelgi märkimisväärsem, Gräzini kirjast tuli välja, et ta tegi seda sõna otseses mõttes Keskerakonna juhatuse nimel.

Aga kõigest järgepidi.