Igor Gräzin kaebas Keskerakonna nimel Brüsselis Ansipi peale

Delfil on olnud võimalus tutvuda 15. novembril dateeritud kirjaga, kus Gräzin nõuab Junckerilt aru Ansipi sõnavõttude pärast.

Esmalt kaebas toonane reformierakondlane oma partei endise juhi peale seoses Jüri Ratase kõnega Euroopa tulevikust, mille praegune peaminister kandis Strasbourgis ette oktoobri alguses. Sellele vastas Euroopa Komisjoni nimel Ansip, kes teatas, et kui ta parasjagu ei esineks Junckeri nimel, siis „oleksin kiitusega Eesti aadressil märksa mõõdukam“.

„See avaldus peegeldab selgelt Ansipi suhtumist praegusesse Eesti valitsusse ja peaministrisse,“ alustas Gräzin kaebamist ja leidis, et Ansip poleks tohtinud Komisjoni nimel sõna võttes sedasi öelda. „Eriti kuna Eestis on alanud valimiskampaania ja Reformierakond, mille liige on asepresident [Ansip], on peaminister [Ratase] Keskerakonna pearivaal.“

Gräzin jätkas, et veel rohkem tuska tegi talle Ansipi esinemine Rimi majanduskonverentsil novembri alguses, „kus ta kritiseeris raskelt praegust valitsust ja selle otsuseid“.

Gräzin tõi lausa kaldkirja pandud rõhuga seejärel välja Ansipi tsitaadi, mis olevat selgelt mõeldud valimiskampaaniana. „Keegi peab peeglisse vaatama ja endale ütlema: mis ma olen teinud? Mul on häbi. Ja lahkuma mitte üksnes valitsusest vaid ka riigist!“

Seejärel nõudis Gräzin vastust kolmele küsimusele, mis puudutasid seda, kas Ansip võib valimiskampaanias osaleda.

Tähelepanuväärne on aga Gräzini kirja lõpp, kus suure allkirja all seisab tema tiitel. Ja sealt võib lugeda järgmist: „Igor Gräzin, Euroopa Parlamendi liige, Euroopa liberaalide ja demokraatide allianss, Eesti Keskerakonna juhatuse liige“.

Ehk siis reformierakondlasest Gräzin esitles end juba novembris Keskerakonna juhtiva liikmena.

Euroopa koridorides levib selle kohta aga veelgi pikantsem uskumus. Nimelt arvatakse mitmel pool selle kirja lõppu arvestades, et Gräzinile pani antud paberi nina ette allkirjastamiseks ei keegi muu kui Yana Toom, kes juhtumisi on samuti Euroopa parlamendi liige ja Euroopa liberaalide ja demokraatide alliansi fraktsiooni saadik ning täiesti legaalselt Keskerakonna juhatuse liige.

Toom kommenteeris täna, et asi on lihtne. "Gräzinil polnud ei bürood ega abilisi, seega palus ta endale kiri välja printida minu assistendil, kes kogemata kasutas minu blanketti. Apsakast saime teada paar kuud tagasi, aga see, et just nüüd see lekitati meediasse, on selge märk, kui valus on Gräzini lahkumine," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Teisisõnu Gräzin on europarlamendis oluliselt lähenenud Moskva telekanalites esinemist armastavale Keskerakonna esindajale, kellega üheskoos Ansipi vastast võitlust on alustatud.

Yana Toom on Ansipi peale ka varem Junckerile kaevanud. Nüüd õnnestus tal koguni ekspeaministri parteikaaslane panna kaebekirju kirjutama.