Igor Gräzin: Euroopa Liit ei lagune, vaid visiseb laiali

"Kui Schuman Euroopa Liidu asutas, siis ta ütles, et see on hingede liit. Kristlike hingede igatsus olla koos, aga mitte see, milleks see asi on tänaseks keeratud. Schuman keerab praegu hauas ringi," rääkis Gräzin ETV saates "Esimene stuudio", vahendab ERRi uudisteportaal.

Gräzin rääkis, et olukorras, kus Euroopa Liit laguneb, tahab ta koos oma palgalise abilise Kalev Lilloga teha midagi, mis toob Euroopa uuesti kokku. "Me paneme Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti omavalitsusena ühte kohta kokku Vanades Liivimaa piirides. Loodustatakse riikide ülene omavalitsus, kreis. See ei ole fantaasia, vaid Reformierakonna eelnõu, mida toetab ka Krista Aru. Me tahame Euroopale näidata, et kõik väljamõeldud riigipiirid on jama, tulevik on vabade kodanike ja kogukondade Euroopa!"

Gräzin ennustas ka, et Euroopa Liit ei lagune, vaid "visiseb vaikselt laiali".