Igihaljas nagu Õnne 13: ETV juhid unistavad Soome rahvusringhäälingu eelarvest

Eesti televaataja on konservatiivne ja tahab ikka ja jälle näha telekast Õnne 13 tegelasi või vanu häid Politseiakadeemia filme. Ka teletegijad on konservatiivsed, unistades kogu aeg, et oleks nende eelarve kasvõi natuke sarnasem Soome rahvusringhäälingu YLE eelarvega.

"Võrreldes [Soome rahvusringhäälingu] Ylega oli ERR-i eelarve 32 miljonit pluss investeeringud ja Ylel oli 508 miljonit. See on umbes 16-kordne vahe. Meie SKT-s ega palkades ei ole 16-kordset vahet. Ei saa Yle juht minust 16 korda rohkem palka," ütles tänases EPLis ERRi juht Erik Roose.

"Ylel on täpselt sama palju kanaleid: kaks soomekeelset, üks rootsikeelne telekanal. Isegi raadiote arv on minu meelest sama. Programmi võimalused ongi suuremad. Meil on praktiliselt sama kulu kui osta jalgpalli ülekandeõiguseid. Kui ostame mõnd muud sporti – Kanepi ja Kontaveiti mängude näitamise eest tahetakse meilt täpselt sama raha. Kulud EBU-le on samad," lisas Roose.

Tema eelkäija Margus Allikmaa kirjutas 2012. aastal enamvähem sama. "Intrigeeriv on fakt, et YLE eelarve ühekordne kasv on suurem, kui ERRi riigieelarveline toetus kokku. Kui siiani oli ERRi eelarve YLE eelarvest 15 korda väiksem, siis järgmisest aastat on vahe juba 16-kordne," kirjutas Allikmaa.

10 aastat varem, aastal 2002, võrdles tollane esimees Ilmar Raag jälle ETV-d YLE-ga. Tollal polnud aga juttu veel eelarvest, vaid töötajate arvust, mis on aga mõistagi rahaga tihedalt seotud.

"Kui aga võtta näiteks olümpiamängud, siis ETV saadab kohale ehk 5-8 inimest, aga YLE 200 inimest. Millest me räägime," teatas Raag tollal.