Igavlevad noored käisid Rimis huligaanitsemas

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats kirjeldas, et noored vanuses 11-15 käitusid poes erakordselt ebaviisakalt. "Meile teadaolevalt oligi tegu vaid igavlevate noorte ülbitsemisega, keegi viga ei saanud, ei toimunud vargust vms," kommenteeris Bats veerandtundi, mil noored poes mürgeldasid. Turvamees käitus oskuslikult ning palus täiendavat abi turvapatrullilt. "Noored hoiti poest eemal," ütles ta.

Sündmusi pealt näinud tunnistaja sõnul noored segasid müüjaid ning tolknesid kassalintide lõpus. "Ärplesid turvaga, kes oli väga lähedal rusikate käikulaskmisele, kuid ütles, et ei saa seda teha, ei tohi," kirjeldas tunnistaja turvamehe enesevalitsusoskust. Ta sõnul tiris turvamees lärmakamad noored poest välja, kes omakorda siis ukse vahel takistasid poodi sisse-välja liikumist. Seejärel aga sai noored poest välja aetud ning nad liikusid mujale.

"Ei saa öelda, et selliste jõukude liikumine ja üleolev käitumine oleks igapäevane või siis vaid Rimis esinev probleem," tõdes Katrin Bats ning lisas, et ilmselt on mure huligaanidega ka teistes poodides - "Olenevalt piirkonnast, kus nad parasjagu aega veedavad," lisas ta.