Igavest armastust lubades petetakse internetis välja tuhandeid eurosid

Valdavalt on armupetuskeemide autoriteks välismaalased, kes tutvustavad end USA, UK või Austraalia erru läinud sõduritena ja esitlevad end kui üksikuid meeshingi, kes on armastuse otsinguil. Politseinik Maarja Punaku sõnul on stsenaariumeid erinevaid, kuid sageli ei saa ohver arugi, et tegu on skeemiga, enne kui materiaalne kahju on juba tekitatud.

Küll aga on ka Eestis sarnaseid skeeme ja Punaku sõnul ulatuvad kahjud sageli tuhandetesse eurodesse. Võrreldes aga välismaist päritolu petturitega jõuab kodumaiseid juhtumeid politseisse vähem. "Kas see tähendab, et neid ka tegelikkuses rohkem toimub, on keeruline öelda," möönis Punak.

"Kelmid on edukad, sest suhtlevad ohvriga pikka aega, loovad temaga väga lähedase romantilise suhte ning siis kuritarvitavad ohvri usaldust paludes suuremas summas rahalist abi," sõnas politseinik Maarja Punak ja lisas, et raha küsitakse sageli näiteks kohtumise korraldamiseks või ohvriga uue elu alustamiseks.

Ohvrite seas nii naisi kui ka mehi

Petuskeemide ohvriteks ei ole ainult naised, vaid armastus võib ka mehi pimestada. Meestega ühendust võtvad naised on sageli pärit Venemaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt või Ukrainast. "Väidetavalt otsivad naised väljapääsu enda praegusest kehvast elust ja põhimõtteliselt otsivad sponsorit ning on valmis pakkuma vastu veebiseksi või lubavad tulla Eestisse kohtuma," tõdes Punak.

Punaku sõnul on meestele ja naistele suunatud petuskeemide suurim vahe see, et meeskannatanute sõnul jõutakse väljapressimise ja ähvardamiseni kiiremini. "Naiste puhul lõppevad skeemid aga pigem kelmi poolt pettumustunde väljendamisega, kuna rohkem raha neile ei saadeta."