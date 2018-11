Iga kümnes Eesti õpilane on kogenud keha ja seksuaalsusega seotud kiusamist

Täpsemalt on sõnalise, füüsilise või nutivahendite abil toimunud seksuaalsusega seotud kiusamise ohvriks olnud 11,9% neljanda kuni kuuenda klassi poistest ja 8,7% tüdrukutest.

Kõige enam on kokku puututud sõnalise kiusamisega ehk ebameeldivate märkuste ja nimede andmisega. Kübervahendite kaudu toimunud seksuaalset kiusamist on kogetud kõige vähem.

Küsitlusest selgus ka tõsiasi, et poisid on võrreldes tüdrukutega oluliselt sagedamini keha ja seksuaalsusega seotud kiusamise sihtmärk, seda nii sõnalise kui ka füüsilise kiusamise puhul.

Kiusamisvaba Kooli uuringukoordinaator Kristiina Treial toob esile, et kuivõrd küsitluses osalesid nii juba KiVa kiusuennetusprogrammi rakendavad kui ka alles sellega alustavad koolid, on oluline tulemus seegi, et seksuaalse kiusamisega seotud näitajad on KiVa programmi juba kasutavates koolides madalamad kui alles süstemaatilise ja tõenduspõhise kiusuennetusega alustavates.

“Kuivõrd KiVa programmi juba kasutanud koolides oli võrreldes alles alustavate koolidega sõnalise ja füüsilise seksuaalse kiusamise ohvreid vähem, võib oletada, et KiVa rakendamine aitab ennetada ja vähendada ka sedalaadi kiusamist,” toonitab ta.

Seoses 18. novembril üle-euroopaliselt peetava laste seksuaalse väärkohtlemise vastase päevaga, mil seekord juhitakse tähelepanu just spordi- jt huviringides aset leidvale seksuaalsele väärkohtlemisele, paneb Kiusamisvaba Kooli tegevtiim täiskasvanutele – vanematele, treeneritele, juhendajatele – südamele, et nende ülesanne on igal juhul luua õhkkond, kus lapsed julgevad oma kogemustest rääkida.